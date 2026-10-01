Νετανιάχου: Ο πιλότος της Flydubai μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και το χέρι του σχεδόν κόπηκε στα δύο

Τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη ο πιλότος της Flydubai, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του, αποκάλυψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας ότι μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και ότι το χέρι του κόπηκε στα δύο.

O ίδιος ισχυρίστηκε, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ότι ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη «είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση», χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήρε για άλλη μια φορά τους «ήρωες» που «ανέλαβαν τον έλεγχο της κατάστασης» και πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι «όλος ο κόσμος οφείλει να επαινέσει» αυτούς τους «γενναίους Ισραηλινούς».

«Θα μπορούσαμε σήμερα να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τραγωδία αντίστοιχη της 11ης Σεπτεμβρίου, με πτώματα διασκορπισμένα στην έρημο», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ak;omh ότι είναι «πολύ νωρίς για να πούμε» ποιος βρισκόταν πίσω από την απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση της Flydubai.

Ωστόσο, ο ίδιος λίγο αργότερα τόνισε στο δίκτυο CBS: «Δεν νομίζω ότι επρόκειτο για αεροπειρατεία».

Ανέφερε ότι δεν υπήρχαν «συγκεκριμένες προειδοποιήσεις» για μια τέτοια επίθεση – παρά μόνο γενικές, σχετικά με το ενδεχόμενο να σχεδιάζουν πληρεξούσιοι του Ιράν να βάλουν στο στόχαστρο το Ισραήλ και Ισραηλινούς πολίτες.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αναφορές για απογείωση ισραηλινών μαχητικών με σκοπό την πιθανή κατάρριψη του αεροσκάφους —εφόσον χρειαζόταν για να αποτραπεί αεροπειρατεία με στόχο το Ισραήλ— ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η χώρα του «έλαβε τη σωστή απόφαση» όσον αφορά την αντίδρασή της.

Υπό έρευνα οι συνθήκες του περιστατικού

Ένα από τα βασικά ερωτήματα σχετικά με το περιστατικό εντός του αεροσκάφους της Flydubai είναι πώς κατάφερε ο φερόμενος ως δράστης να μεταφέρει στο αεροσκάφος ένα αιχμηρό αντικείμενο ενδεχομένως ακόμη και τσεκούρι, όπως άφησε να εννοηθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Απαντώντας σε ερώτημα του Sky News, η Flydubai δήλωσε ότι «οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό εξακολουθούν να διερευνώνται».

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να «παράσχει περαιτέρω σχόλια πέραν των ήδη δημοσιευμένων δηλώσεων» και ότι θα προβεί σε νεότερες ανακοινώσεις μόλις υπάρξουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Νωρίτερα, ένας πρώην πιλότος δήλωσε στο Sky News ότι «δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όπλα στο αεροσκάφος» και ότι «το πλήρωμα πτήσης υποβάλλεται στους ίδιους ελέγχους ασφαλείας με όλους τους άλλους».

«Θα έπρεπε να απευθυνθείτε στις αρχές ασφαλείας του Ντουμπάι για αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό

Το αεροσκάφος της Flydubai που κατευθυνόταν στο Ισραήλ έχασε απότομα ύψος χιλιάδων ποδιών και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας την Τετάρτη (30/9).

Όλα ξεκίνησαν όταν ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Flydubai, από το Τελ Αβίβ προς το Ντουμπάι, άρχισε να επιτίθεται στον κυβερνήτη.

Ο τραυματισμένος πιλότος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι ή τσεκούρι, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αργότερα δήλωσε επίσης ότι ο κυβερνήτης μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και το χέρι του «κόπηκε στα δύο».

Τα δεδομένα της πτήσης δείχνουν ότι το Boeing 737 έχασε απότομα ύψος 14.125 ποδιών μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του συμβάντος, σύμφωνα με το Flightradar24.

Ο Ινδός κυβερνήτης, Σμιτ Ματσάρ, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου παρά τον τραυματισμό του, επιτρέποντας σε άλλους επιβάτες να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.

Στη συνέχεια, δύο πιλότοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος εκτός υπηρεσίας κατάφεραν να το προσγειώσουν σε περιφερειακό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας.