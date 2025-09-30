Νετανιάχου: «Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας, λίγες ώρες αφότου εξέφρασε την υποστήριξή του σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τα Παλαιστινιακά Εδάφη που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα ανακτήσουμε όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και καλά στην υγεία τους, ενώ ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του στο Telegram την Τρίτη (30/9).

Όπως αναφέρει ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, ο χάρτης δείχνει ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα μπορούν να παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας ακόμη και μετά την πρώτη αποχώρηση των στρατευμάτων του IDF, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Στη συνέχεια, θα μπορούν να παραμείνουν σε αυτές τις θέσεις μέχρι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) αραβικών και μουσουλμανικών χωρών να είναι έτοιμη να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει πλήρως για τον αφοπλισμό της Χαμάς, αναφέρει το σχέδιο, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ακόμα και μετά τη δεύτερη φάση της αποχώρησης, οι IDF θα παραμείνουν σε πάνω από το ένα τρίτο της Λωρίδας, αναφέρει ο χάρτης.

Η τρίτη αποχώρηση θα εκδιώξει τα τελευταία στρατεύματα από τη Γάζα, αλλά ο χάρτης δείχνει ότι θα δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος της περιμέτρου ολόκληρης της Λωρίδας, μια άλλη ισραηλινή απαίτηση που στοχεύει στον μετριασμό της απειλής μιας άλλης εισβολής παρόμοιας με αυτή της 7ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με Ισραηλινά ΜΜΕ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατάφερε να εξασφαλίσει τις τροποποιήσεις κατά τις συνομιλίες στο Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η βασική απαίτηση της Χαμάς από την αρχή του πολέμου ήταν η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα με αντάλλαγμα τους ομήρους. Και ενώ έχει εκφράσει την προθυμία της να παραιτηθεί από τον κυβερνητικό έλεγχο της Γάζας, η παράδοση των όπλων της αποτελεί κόκκινη γραμμή, καθώς αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητα για να διατηρήσει η ομάδα κάποιο βαθμό επιρροής στη Λωρίδα.

Αντιδράσεις στην κυβέρνηση

Πάντως ήδη το σχέδιο προκαλεί αναταραχή στους κόλπους της κυβέρνησης. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ καταδίκασε το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ και υποστήριξε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μια ημέρα νωρίτερα για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς χαρακτήρισε το σχέδιο «μια παταγώδη διπλωματική αποτυχία, ένα κλείσιμο του ματιού και γύρισμα της πλάτης σε όλα τα μαθήματα της 7ης Οκτωβρίου», αναφερόμενος στην επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

«Κατά την εκτίμησή μου, θα τελειώσει επίσης με δάκρυα. ​​Τα παιδιά μας θα αναγκαστούν να πολεμήσουν ξανά στη Γάζα», πρόσθεσε.