Νετανιάχου: «Μην τους αφήσετε να κερδίσουν» – Χεζμπολάχ, Ιράν και Ερντογάν σε προεκλογική αφίσα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X μια προεκλογική αφίσα, στην οποία εμφανίζονται ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ Σεΐχης Ναΐμ Κάσεμ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, συνοδευόμενοι από το σύνθημα: «Μην τους αφήσετε να κερδίσουν».

אל תתנו להם לנצח pic.twitter.com/JgvJXAPtia — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 16, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη αφίσα αναρτήθηκε από το ισραηλινό κόμμα Λικούντ στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας για τις εσωκομματικές εκλογές, με το σύνθημα: «Θέλουν να χάσει ο Νετανιάχου. Μην τους δώσετε τη νίκη».