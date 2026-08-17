ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νετανιάχου: «Μην τους αφήσετε να κερδίσουν» – Χεζμπολάχ, Ιράν και Ερντογάν σε προεκλογική αφίσα

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X μια προεκλογική αφίσα, στην οποία εμφανίζονται ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ Σεΐχης Ναΐμ Κάσεμ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, συνοδευόμενοι από το σύνθημα: «Μην τους αφήσετε να κερδίσουν».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη αφίσα αναρτήθηκε από το ισραηλινό κόμμα Λικούντ στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας για τις εσωκομματικές εκλογές, με το σύνθημα: «Θέλουν να χάσει ο Νετανιάχου. Μην τους δώσετε τη νίκη».

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