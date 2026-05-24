Νετανιάχου: Με τον Τραμπ συμφωνήσαμε ότι κάθε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να εξαλείφει την πυρηνική απειλή

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,κατά την οποία συμφώνησαν πως οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν«πρέπει να εξαλείφει την πυρηνική απειλή»

«Αυτό σημαίνει αποσυναρμολόγηση των ιρανικών εγκαταστάσεων εμπλουτισμού και απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού από το έδαφός τους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι η πολιτική του όπως και του Τραμπ «παραμένει αμετάβλητη: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ «επανεπιβεβαίωσε επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται απέναντι σε απειλές σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».