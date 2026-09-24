Νετανιάχου κατά Ερντογάν από τον ΟΗΕ: Παράνομη κατοχή στην Κύπρο, απειλές κατά της Ελλάδας

Στην Ελλάδα και την Κύπρο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο σφοδρής επίθεσης κατά του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο «τύραννο» και υποστήριξε ότι φιλοξενεί ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τουρκική πολιτική έναντι των Κούρδων, στην άρνηση της Γενοκτονίας των Αρμενίων και στις φυλακίσεις δημοσιογράφων στην Τουρκία.

Στο ίδιο σημείο της ομιλίας του έκανε ειδική αναφορά στην Κύπρο και την Ελλάδα, λέγοντας ότι ο Ερντογάν «κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο» και ότι η Τουρκία προχωρεί τακτικά σε παραβιάσεις σε βάρος της Ελλάδας, την οποία επισήμανε ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέχισε την επίθεσή του προς την Άγκυρα, κατηγορώντας τον Ερντογάν για τη στάση του απέναντι στο Ισραήλ και για δηλώσεις σχετικά με την Ιερουσαλήμ.

Λίγες ώρες νωρίτερα η συνάντηση με Μητσοτάκη

Η ομιλία Νετανιάχου ακολούθησε τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντηση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτισε την επιλογή ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενεργειακή συνεργασία.

Στην ατζέντα βρέθηκε και η Κύπρος, καθώς συζητήθηκε η προώθηση νέας τριμερούς συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Η τριμερής συνεργασία των τριών χωρών έχει τα προηγούμενα χρόνια επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στην ασφάλεια, την ενέργεια και την περιφερειακή συνεργασία. Σε προηγούμενες τριμερείς επαφές οι τρεις πλευρές είχαν συμφωνήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους στους συγκεκριμένους τομείς.

Η αναφορά Νετανιάχου μετά τις θέσεις Ερντογάν για την Κύπρο

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έγιναν ενώ το Κυπριακό βρέθηκε εκ νέου στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επαναλαμβάνει τη θέση της Άγκυρας υπέρ της διεθνούς αναγνώρισης του ψευδοκράτους.

Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με την αυτοαποκαλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», επαναφέροντας τη θέση της Τουρκίας περί κυριαρχικής ισότητας και ίσου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων.

Παράλληλα, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Ελλάδα και δήλωσε ότι η Άγκυρα επιδιώκει «ηρεμία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», καθώς και επίλυση των διαφορών στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου.