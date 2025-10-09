Νετανιάχου και Τραμπ χαιρετίζουν την «ιστορική συμφωνία» για τη Λωρίδα της Γάζας

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε μια «συγκινητική και θερμή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αποδοχή από τη Χαμάς του σταδίου απελευθέρωσης των ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας του Αμερικανού Προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπως αναφέρει το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Νετανιάχου προσκάλεσε τον Τραμπ να απευθύνει ομιλία στο Κνεσέτ.

«Οι δύο ηγέτες είχαν μια πολύ συγκινητική και θερμή συνομιλία, συγχαίροντας ο ένας τον άλλον για την ιστορική επιτυχία της υπογραφής της συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειες και την παγκόσμια ηγεσία του, ενώ ο Τραμπ επαίνεσε τον Νετανιάχου για την αποφασιστική ηγεσία και τις ενέργειές του, προστίθεται στο ανακοινωθέν.

Ο Νετανιάχου προσκάλεσε τον Τραμπ να μιλήσει στο Κνεσέτ και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν την στενή συνεργασία τους.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Νετανιάχου επισημαίνει: «Με την έγκριση του πρώτου σταδίου του σχεδίου, όλοι οι όμηροί μας θα επιστρέψουν σπίτι. Πρόκειται για μια διπλωματική επιτυχία και μια εθνική και ηθική νίκη για το κράτος του Ισραήλ».

«Από την αρχή έκανα σαφές ότι δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροί μας και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι μας», προσθέτει.

«Με αποφασιστικότητα, ισχυρή στρατιωτική δράση και τις μεγάλες προσπάθειες του μεγάλου μας φίλου και συμμάχου, Προέδρου Τραμπ, φτάσαμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική. Ο Θεός να ευλογεί τη μεγάλη μας συμμαχία», καταλήγει ο Νετανιάχου.

Πηγή: The Times Of Israel