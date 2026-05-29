Νετανιάχου: Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποτάμι Λιτάνι

ΟΙσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, και προωθούνται σε στρατηγικής σημασίας τομείς.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε στρατιώτες της Μεραρχίας 36 στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί επίσης «στη Βηρυτό, στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά), σε ολόκληρο το μέτωπο του Λιβάνου» και «πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ».

Οι δηλώσεις του έρχονται δύο ημέρες αφότου ο στρατός κήρυξε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου «ζώνη μάχης» παρά την εκεχειρία που θεωρητικά είναι σε ισχύ.