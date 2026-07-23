Νετανιάχου: Η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν “ιστορική”

Η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ “θα αποτελούσε ένα ιστορικό βήμα προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή”, ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο X την Πέμπτη, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Νετανιάχου δεν αναφέρθηκε στη συμφωνία για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η συμφωνία εξαρτάται από την προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ.