Νετανιάχου: Η πώληση F-35 στην Τουρκία «θα κατέστρεφε» την ισορροπία δυνάμεων στη Μ. Ανατολή

Η πώληση από τις ΗΠΑ μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία «θα κατέστρεφε» την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα την ίδια μέρα ότι εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, παρά το γεγονός ότι είχε αποκλείσει την Τουρκία από το πρόγραμμα F-35 το 2019 λόγω της αγοράς από την Άγκυρα του ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400.

«Θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, διότι η Τουρκία, πιστεύω, έχει επιθετικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο Νετανιάχου στο CNN, προσθέτοντας: «Όταν τους δίνεις αυτή τη δύναμη, θα ακολουθήσει επιθετικότητα».

Η Τουρκία επιδιώκει εδώ και καιρό να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35και να αρθούν οι κυρώσεις CAATSA, οι οποίες έχουν οξύνει τις σχέσεις και έχουν παρεμποδίσει τα τουρκικά αμυντικά προγράμματα.

Ο Νετανιάχου είχε αντιταχθεί στο παρελθόν στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, αλλά ο Πρόεδρος Ερντογάν βασίζεται στις καλές σχέσεις του με τον Τραμπ για να εξασφαλίσει την παράδοση πέντε αεροσκαφών, για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί το αντίτιμο.

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υπογράμμισε ότι, παρά τις περιστασιακές διαφωνίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με το Ιράν, οι απόψεις τους «συμπίπτουν» στα σημαντικά θέματα.

«Στα σημαντικά θέματα, συμφωνούμε και περιστασιακά δεν συμφωνούμε, όμως είμαστε πραγματικοί σύμμαχοι», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Reuters, Γαλλικό Πρακτορείο