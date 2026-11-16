Την προειδοποίηση ότι τα πυραυλικά, τρομοκρατικά και πυρηνικά προγράμματα του Ιράν συνιστούν απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για την Ευρώπη, απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Τσέχο ομόλογό του, Αντρέι Μπάμπις, στην Ιερουσαλήμ.

«Οι πύραυλοι του Ιράν δεν σταματούν στα σύνορα του Ισραήλ. Ούτε η τρομοκρατία του. Ούτε οι πυρηνικές του φιλοδοξίες. Η Ευρώπη δεν είναι θεατής. Η Ευρώπη είναι στόχος», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, που ακολούθησε τη διακυβερνητική συνάντηση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επαίνεσε την Πράγα για τη στήριξή της προς το Ισραήλ, ενώ άσκησε κριτική σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη στάση τους απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ.

«Ορισμένοι εκεί προτιμούν να καταδικάζουν το Ισραήλ παρά να αντιμετωπίζουν την τρομοκρατία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Τσεχική Δημοκρατία «αρνείται να συγχέει το σωστό με το λάθος».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ακόμη ότι «άλλαξε το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής» μέσω των στρατιωτικών επιτευγμάτων του Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, υπό την ηγεσία της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κατά των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι «το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί».

«Μαζί, και με άλλους που ελπίζω ότι θα ενωθούν μαζί μας, θα υπερασπιστούμε τον κοινό μας πολιτισμό. Αυτό είναι που πραγματικά διακυβεύεται», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Αντρέι Μπάμπις εξέφρασε ενδιαφέρον για την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ, εξαίροντας την ισραηλινή τεχνολογία αεράμυνας και την εμπειρία της χώρας στο πεδίο των μαχών.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσκεψη διάρκειας περίπου 24 ωρών στο Ισραήλ και αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον πρόεδρο του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει ανατεθεί ο σχηματισμός του επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού, καθώς και με άλλους υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στους Times of Israel.