Νετανιάχου: Η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος είναι «η μοναδική επιλογή» για να εξαλειφθεί η απειλή

Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθεί η απειλή που συνιστά το Ιράν είναι η ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης.

«Το Ιράν ήθελε να μας καταστρέψει. Τους σταματήσαμε. Ήθελαν να κατασκευάσουν πυρηνικές βόμβες. Τους σταματήσαμε… Κι όμως, επιμένουν», δήλωσε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην πόλη Ντιμόνα, στο νότιο Ισραήλ.

«Επομένως, υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να δοθεί τέλος σε αυτή την κατάσταση: η ανατροπή αυτού του καθεστώτος», τόνισε.

«Αυτή είναι η εντολή που έχω δώσει στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, τη Μοσάντ και το σύνολο των υπηρεσιών ασφαλείας μας», πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε ή με ποιον τρόπο θα μπορούσε να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εντολή.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times σε δημοσίευμά τους την Τετάρτη, ο Νετανιάχου είχε δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, να καταρτίσει σχέδια για την επανάληψη των επιθέσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξέφρασε την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν προτίθεται να επαναλάβει τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες η Ουάσινγκτον ξεκίνησε τον Φεβρουάριο από κοινού με το Ισραήλ, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου μήνα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, για την υποστήριξή του ενόψει των ισραηλινών εκλογών, επισημαίνοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν «μια δουλειά να ολοκληρώσουν» στο Ιράν.

Προειδοποιήσεις Κατζ προς την Τεχεράνη

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο νέας απειλής από το Ιράν.

Μιλώντας την Τετάρτη σε τελετή αποφοίτησης αξιωματικών στο νότιο Ισραήλ, υποστήριξε ότι «το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο του και αναγνωρίζουμε ότι αυτή η αδυναμία θα μπορούσε να το ωθήσει στη λήψη ακόμη πιο ακραίων μέτρων».

«Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, το Ιράν θα καεί!», προειδοποίησε χαρακτηριστικά. Ο Κατζ αναφέρθηκε επίσης σε ενδεχόμενες προσπάθειες εχθρικών δυνάμεων να διαταράξουν την επικείμενη εκλογική διαδικασία στο Ισραήλ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Τις τελευταίες ημέρες, εντοπίσαμε προσπάθειες των εχθρών μας, με επικεφαλής το Ιράν και τις οργανώσεις που δρουν για λογαριασμό του, να πραγματοποιήσουν επιθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών στο Ισραήλ», δήλωσε.