Νετανιάχου για Λίβανο: «Το ένα χέρι κρατά όπλο· το άλλο τείνεται προς την ειρήνη»

Ο δρόμος προς την ειρήνη με τον Λίβανο είναι μακρύς, «αλλά έχουμε ξεκινήσει» δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στην εκεχειρία στο Λίβανο.

«Το ένα χέρι κρατά όπλο· το άλλο τείνεται προς την ειρήνη», είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, υπερασπιζόμενος την απόφασή του να αποδεχτεί μια 10ήμερη εκεχειρία με τον Λίβανο.

Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέει ο Νετανιάχου, «δίνουμε την ευκαιρία να προωθηθεί μια συνδυασμένη διπλωματική και στρατιωτική λύση με τη λιβανική κυβέρνηση».

Όμως ο αγώνας κατά της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει, επιμένει ο Νετανιάχου.

Υποστηρίζει ότι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ έχει εξαλείψει την απειλή της διείσδυσης της Χεζμπολάχ και των αντιαρματικών πυρών, καθώς και το 90% των ρουκετών της Χεζμπολάχ.

«Θα πω ειλικρινά, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα τη δουλειά», συνεχίζει ο Νετανιάχου. «Υπάρχουν πράγματα που σχεδιάζουμε να κάνουμε σχετικά με την εναπομένουσα απειλή από ρουκέτες και την απειλή από drones, τα οποία δεν θα αναλύσω λεπτομερώς».

Το Ισραήλ εργάζεται επίσης για την «αποδιάρθρωση» της Χεζμπολάχ, λέει, «αλλά αυτό δεν θα επιτευχθεί αύριο. Απαιτεί συνεχή προσπάθεια, υπομονή και προσεκτική πλοήγηση στη διπλωματική αρένα».