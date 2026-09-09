Νετανιάχου για Ιράν: «Απομένει ακόμη να γίνει δουλειά για να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς»

Η πτώση του «τρομοκρατικού καθεστώτος» της Τεχεράνης είναι η κύρια αποστολή της κυβέρνησής του δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου προσθέτοντας ότι το Ιράν βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

«Απομένει ακόμη να γίνει δουλειά, η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν» είπε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία.

«Είμαστε πολύ κοντά. Ξέρουμε ότι όλος αυτός ο άξονας (σ.σ. μαζί με τους συμμάχους του Ιράν) στο τέλος θα καταρρεύσει», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, έκανε αυτές τις δηλώσεις ενώ βρισκόταν στη συριακή πλευρά του όρους Ερμών, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Ισραήλ.