Νετανιάχου: Έτοιμοι να «επιστρέψουμε στο Ιράν» – Η Τεχεράνη παίζει με την φωτιά

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν «παίζει με τη φωτιά» μετά την επίθεση στο Κουβέιτ

«Το Ιράν σίγουρα γνωρίζει τι είπε ο (Αμερικανός) πρόεδρος, δηλαδή ότι, αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δράση», είπε ο Νετανιάχου στη συνέντευξή του, στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτο CNBC.

«Νομίζω ότι το λαμβάνουν αυτό υπόψη, αλλά παίζουν με τη φωτιά, αυτό είναι προφανές», τόνισε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, ιδίως στη σημερινή κατά του Κουβέιτ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες. Παράλληλα ο Νετανιάχου τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει με το Ιράν, αλλά ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί.

Παράλληλα σημείωσε ότι συμμερίζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον στόχο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου.

«Αν θέλουμε να σώσουμε τον Λίβανο, αν θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ελπίζω, πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τον Λίβανο», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Αυτός είναι ένας στόχος που συμμεριζόμαστε εγώ και ο πρόεδρος και αυτό πρέπει να κάνουμε».

Επίσης, ερωτηθείς σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, δήλωσε οι αποφάσεις σχετικά με το είδος των ενεργειών που θα αναληφθούν και πότε θα ληφθούν με το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι για να επιβλέψει μια σταδιακή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.