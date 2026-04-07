Νετανιάχου: Επιτεθήκαμε στους σιδηροδρόμους που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε σήμερα σιδηροδρομικές γραμμές και γέφυρες στο Ιράν , οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιούνταν από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ακόμη, ανέφερε ότι την Μεγάλη Δευτέρα, το Ισραήλ «κατέστρεψε μεταγωγικά αεροσκάφη και δεκάδες ελικόπτερα» τα οποία, όπως είπε, χρησιμοποιούνταν επίσης από τους Φρουρούς.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε γέφυρες και σιδηροδρομικό δίκτυο στο Ιράν

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε ζωτικής σημασίας γέφυρες και τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου στο Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών να εμποδίσει τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης να μεταφέρουν οπλικά συστήματα, όπως δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στην εφημερίδα The Times of Israel.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης χρησιμοποιούν τις σιδηροδρομικές και οδικές γέφυρες για τη μεταφορά όπλων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού.