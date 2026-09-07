Νετανιάχου: Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε την αποστολή της ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την Κυριακή (6/9), τις απειλές του για ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, τονίζοντας ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τις κινήσεις του κατά της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ισραηλινής κυβέρνησης με αφορμή το εβραϊκό νέο έτος, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι πρωταρχικός στόχος του Ισραήλ είναι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη θα δεχθεί πλήγμα «που δεν μπορεί να φανταστεί» σε περίπτωση που επιτεθεί στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε επίσης το ιρανικό καθεστώς «αδύναμο, που αγωνίζεται για την επιβίωσή του και βρίσκεται σε σύγχυση», εκτιμώντας ότι πλησιάζει στο τέλος του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει «μία ακόμη αποστολή» που πρέπει να ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να την φέρει εις πέρας, αναφερόμενος στην ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου εντάσσονται σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων τοποθετήσεων σχετικά με το μέλλον του ιρανικού καθεστώτος. Την περασμένη Πέμπτη είχε δηλώσει ότι η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν είναι «εφικτός στόχος», υποστηρίζοντας ότι η ιρανική ηγεσία είναι πλέον πιο αδύναμη από ποτέ, στο πλαίσιο του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Σε συνέντευξή του την περασμένη Τετάρτη είχε επίσης δηλώσει: «Θα ανατρέψουμε το καθεστώς στο Ιράν και θα πέσει. Όλοι οι μηχανισμοί μας εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση».

Πρόσθεσε ακόμη ότι, εάν το Ιράν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πρέπει να γνωρίζει ότι μια τέτοια απόφαση ενδέχεται να είναι «από τις τελευταίες που θα λάβει».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο ημέρες ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς είχε προειδοποιήσει ότι η χώρα του θα πλήξει τις πολιτικές υποδομές και τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, εάν η Τεχεράνη προχωρήσει σε επίθεση κατά του Ισραήλ, στο πλαίσιο της πρόσφατης κλιμάκωσης ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το πρωί της Κυριακής ξεκίνησε αιφνιδιαστική άσκηση σε επίπεδο Γενικού Επιτελείου, με σκοπό να αξιολογήσει την ετοιμότητά του απέναντι σε ένα απρόβλεπτο πολυμέτωπο σενάριο ασφαλείας.

Μετάφραση: Ουαλίντ Ελίας

Πηγή: Al Arabiya