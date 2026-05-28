Νετανιάχου: Διέταξε τον ισραηλινό στρατό να καταλάβει το 70% της Γάζας

Οπρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να αναλάβει τον έλεγχο του 70% της Λωρίδας της Γάζας, σε ομιλία του στα εβραϊκά που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργάνωσε η Ακαδημία Ηγεσίας Ein Prat.

«Αυτή τη στιγμή, ελέγχουμε πλήρως το 60% της επικράτειας της Λωρίδας της Γάζας… και η εντολή μου είναι να φτάσουμε στο… 70%», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο από την εκδήλωση που μεταδόθηκε από το ισραηλινό Κανάλι 12.

Όταν ένας από τους ακροατές φώναξε ότι το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει το «100%» του εδάφους της Γάζας, ο Νετανιάχου απάντησε ότι «προχωράμε βήμα-βήμα», αλλά δεν αμφισβήτησε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο τελικός στόχος.

«Πρώτα το 70%», είπε, «θα ξεκινήσουμε με αυτό».

Ο Νετανιάχου παραδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ κατέχει ήδη το 60% του εδάφους στη Λωρίδα, σημαντικά περισσότερο από ό,τι υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγχει.

Χάρτες που εξέδωσε το Ισραήλ τον Μάρτιο έδειχναν μια νέα περιοχή περιορισμένης πρόσβασης πέρα από το 53% της Γάζας που ήλεγχε το Ισραήλ μετά την κατάπαυση του πυρός που μεσολάβησε η ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Η περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, που σημειώνεται στους χάρτες με πορτοκαλί γραμμή, αποτελεί περίπου το 11% του εδάφους της Γάζας πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή» που οριοθετεί το τμήμα της Γάζας που καταλαμβάνουν οι ισραηλινές δυνάμεις από την κατάπαυση του πυρός. Οι περιοχές αυτές περικλείουν συνολικά σχεδόν τα δύο τρίτα του εδάφους της Γάζας.