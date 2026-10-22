Νετανιάχου: Διέψευσε πως ο Τραμπ τον εμπόδισε να επιτεθεί στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες

Σε διάψευση δημοσιεύματος των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ εμπόδισε την πραγματοποίηση προγραμματισμένης ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας στο ισραηλινό Channel 7, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε ανακριβείς τις σχετικές πληροφορίες, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον στρατιωτικό σχεδιασμό.

«Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι αληθείς, αλλά δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να διορθώνω αυτή τη μεροληπτική δημοσιογραφική κάλυψη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προχώρησε, παράλληλα, σε δηλώσεις για το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει αποδυναμωθεί σημαντικά από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή όσο παραμένει στην εξουσία το σημερινό καθεστώς.

«Έχουν παραλύσει. Είναι γονατισμένοι. Αλλά όσο αυτό το καθεστώς επιβιώνει, θα βρει τον τρόπο να ανακάμψει», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η μόνη οριστική λύση είναι η ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας. «Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα τελειώσουν. Και αυτός είναι να ανατρέψουμε το καθεστώς. Θα το ανατρέψουμε», δήλωσε.

Το δημοσίευμα των Financial Times

Σύμφωνα με το χθεσινό δημοσίευμα των Financial Times, νέα πλήγματα κατά του Ιράν ετοιμαζόταν να εξαπολύσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αντιτάχθηκε στην επανέναρξη των εχθροπραξιών πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Συγκεκριμένα, τρεις πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, ανέφεραν στη βρετανική εφημερίδα ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ήταν έτοιμες να πραγματοποιήσουν επιθέσεις το σαββατοκύριακο της 10ης Οκτωβρίου, με στόχους πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, εγκαταστάσεις του καθεστώτος, αλλά και μη στρατιωτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων ενεργειακές μονάδες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες ανώνυμες πηγές, ο Τραμπ αποφάσισε ότι δεν επιθυμούσε, τελικά, την επανέναρξη των συγκρούσεων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι τα σχεδιαζόμενα πλήγματα θα ήταν εντονότερα από εκείνα που είχαν πραγματοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τον περασμένο Φεβρουάριο.