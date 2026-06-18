Νετανιάχου: Δεν θα αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο όσο το απαιτεί η ασφάλεια του Ισραήλ

Οπρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διεμήνυσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο όσο εξακολουθούν να υφίστανται ανάγκες ασφαλείας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν παραμένει αδιαπραγμάτευτος στόχος της κυβέρνησής του.

Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου, συμμετείχε σήμερα στα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου 60 αναφέρθηκε στην κατάσταση ασφαλείας την επόμενη ημέρα του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

«Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει ακόμη και περισσότερες προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με σοφία και σύνεση», ανέφερε ο Νετανιάχου σε δήλωσή του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι, όπως αποκαταστάθηκε η ασφάλεια και η ευημερία στις κοινότητες γύρω από τη Γάζα, έτσι θα αποκατασταθούν και στους οικισμούς του βόρειου Ισραήλ, τονίζοντας ότι αυτό προϋποθέτει τη διατήρηση της ισραηλινής παρουσίας στον νότιο Λίβανο.

«Δεν θα αποχωρήσουμε από εκεί όσο το απαιτούν οι ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ, καθώς η ζώνη αυτή διαχωρίζει τη Χεζμπολάχ από τους πολίτες και τους οικισμούς μας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη αποτελεί τον «υπέρτατο στόχο» που καθοδηγεί την πολιτική του επί δεκαετίες.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και όσο εγώ θα είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», κατέληξε.

Επίσης, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στην ένταση με την αμερικανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ: «Απαιτούν ψυχραιμία, σταθερή προσήλωση στα συμφέροντα ασφαλείας μας και, ταυτόχρονα, διατήρηση της σημαντικής σχέσης με τους Αμερικανούς φίλους μας, οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό μας, ώμο με ώμο, και τους είμαστε βαθιά ευγνώμονες γι’ αυτό».

«Θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με σύνεση και υπευθυνότητα», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τα κεκτημένα του πολέμου, τα οποία χαρακτήρισε «επιτεύγματα ολόκληρου του ισραηλινού λαού».

Axios: Ενοχλημένος ο Νετανιάχου από τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν

Παράλληλα, σύμφωνα με το Axios, Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν συνιστά στρατηγική και πολιτική ήττα για το Ισραήλ, καθώς ο Νετανιάχου είχε υποσχεθεί στους πολίτες «ολοκληρωτική νίκη» έναντι του Ιράν και επέμενε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να συνεχιστούν.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται πλέον σε δύσκολη θέση, καθώς η συμφωνία φέρει την προσωπική σφραγίδα του Τραμπ και οποιαδήποτε δημόσια αμφισβήτησή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευθεία σύγκρουση με τον σημαντικότερο σύμμαχο του Ισραήλ. Η κατάσταση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα καθώς στο Ισραήλ αναμένονται εκλογές σε περίπου τέσσερις μήνες.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Νετανιάχου εμφανίζεται διεθνώς απομονωμένος στην εκτίμησή του ότι η συμφωνία αποτελεί λάθος. Ακόμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είχαν υιοθετήσει σκληρή στάση έναντι της Τεχεράνης, στηρίζουν πλέον τη συμφωνία, ευθυγραμμιζόμενα με τη γενικότερη τάση των χωρών του Κόλπου υπέρ μιας αποκλιμάκωσης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και σχολιαστές που παραδοσιακά στηρίζουν το Ισραήλ αποφεύγουν επίσης να καταδικάσουν ανοιχτά τη συμφωνία, καθώς δεν επιθυμούν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ.

Παράλληλα, ο Τραμπ δεν κρύβει πλέον τη δυσαρέσκειά του για τον Νετανιάχου. Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι «καλός άνθρωπος», αλλά «μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο», προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «ο μεγάλος εταίρος» και το Ισραήλ «ο πολύ μικρός εταίρος».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην ισραηλινή κυβέρνηση και το κεφάλαιο του Λιβάνου. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει ότι η εκεχειρία θα καλύπτει και τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ενώ στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας το Ισραήλ θα κληθεί να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο.

Συνεργάτες του Νετανιάχου υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί πως δεσμεύεται από το συγκεκριμένο τμήμα της συμφωνίας και επιμένουν ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του εάν προηγουμένως δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Η διαφωνία αυτή αναγνωρίστηκε και από τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι με το Ισραήλ υπάρχει «μια μικρή διαφωνία για τον Λίβανο».

CNN: Ο Νετανιάχου αναζητά συμμάχους στις ΗΠΑ για να αλλάξει τους όρους της συμφωνίας με το Ιράν

Την ίδια ώρα, όπως επιβεβαιώνει δημοσίευμα του CNN, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σχεδιάζει να αξιοποιήσει φιλοϊσραηλινούς γερουσιαστές και προσωπικότητες των συντηρητικών μέσων ενημέρωσης προκειμένου να επηρεάσει τους όρους μιας οριστικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Νετανιάχου θεωρεί σχεδόν βέβαιη την επίτευξη τελικής συμφωνίας με την Τεχεράνη, εκτιμά όμως ότι το Ιράν δεν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει στο πλαίσιό της.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να επιστρατεύσει πρόσωπα με επιρροή στον κύκλο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων και τον παρουσιαστή του Fox News, Μαρκ Λεβίν, καθώς και φιλοϊσραηλινούς πολιτικούς, ώστε να μεταφέρει τις θέσεις του στον Αμερικανό πρόεδρο.