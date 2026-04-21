Νετανιάχου: Απομακρύναμε μια υπαρξιακή απειλή αλλά ο αγώνας δεν έχει τελειώσει

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι ενώ ο πόλεμος εναντίον του Ιράν και των αντιπροσώπων του δεν έχει τελειώσει, το Ισραήλ απομάκρυνε την υπαρξιακή απειλή, σε μήνυμα προς τις πενθούντες οικογένειες την Ημέρα Μνήμης.

«Θυμόμαστε κάθε πεσόντα στρατιώτη του οποίου η ζωή κόπηκε απότομα, αλλά την Ημέρα Μνήμης τους συναντάμε με μια ευρύτερη προοπτική, μια εθνική προοπτική», πρόσθεσε.

«Η συλλογική μνήμη αγγίζει τα θεμέλια της ύπαρξής μας, ως χώρα που αγωνίζεται συνεχώς για την ασφάλειά της», ανέφερε στη συνέχεια.

Αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν και τους τρομοκρατικούς αντιπροσώπους του, ο Νετανιάχου είπε ότι η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει, «αλλά έχουμε ήδη απομακρύνει μια υπαρξιακή απειλή από εμάς.

Έχουμε επιστρέψει όλους τους ομήρους μας, έχουμε προετοιμάσει σοβαρά τους εχθρούς μας και έχουμε κάνει το Ισραήλ ένα ισχυρότερο κράτος από ποτέ».