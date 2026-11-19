Οπρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες το βράδυ σε συνεδρίαση για θέματα ασφάλειας ότι «μια επιχείρηση εναντίον του Ιράν είναι αναπόφευκτη», σύμφωνα με το Channel 13.

Ένας ανώτερος αξιωματικός των IDF δήλωσε στο κανάλι ότι «υπάρχουν κοινά και εγκεκριμένα σχέδια μεταξύ των IDF και του CENTCOM. Το ζήτημα είναι ο χρόνος».

Οι δύο χώρες περιμένουν τον Τραμπ να αποφασίσει τι θέλει να κάνει, καθώς και την κατάλληλη στιγμή για να το πράξει, είπε ο αξιωματικός.

Η είδηση έρχεται μετά τη χθεσινή συνάντηση του αρχηγού της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των IDF, υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλους ανώτερους ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν.

Ο Κούπερ έχει μεταβεί έκτοτε στη Σαουδική Αραβία για συναντήσεις με αξιωματούχους του Κόλπου.