Νεπάλ: Σχεδόν 4,8 δισ. δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης μετά τις πλημμύρες – Πάνω από 1.400 νεκροί

Σχεδόν 4,8 δισ. δολάρια εκτιμά η κυβέρνηση του Νεπάλ ότι θα απαιτηθούν για την ανοικοδόμηση μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου στα σύνορα με την Κίνα, η οποία άφησε πίσω της περισσότερους από 1.400 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Η καταστροφή, που προκλήθηκε μετά από κατάρρευση παγετώνα και μαζική κατολίσθηση βράχων, σάρωσε περιοχές κατά μήκος του ποταμού Μποτεκόσι, καταστρέφοντας κατοικίες, δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές.

Στα 4,78 δισ. δολάρια οι ανάγκες ανοικοδόμησης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, ο συνολικός προϋπολογισμός για την αποκατάσταση των ζημιών ανέρχεται περίπου στα 4,78 δισ. δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορά τη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση υποδομών, με ιδιαίτερα μεγάλες ζημιές να έχουν καταγραφεί σε υδροηλεκτρικά έργα, οδικά δίκτυα και κατοικίες.

Πάνω από 1.400 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της καταστροφής ξεπερνά τους 1.400 νεκρούς σε Νεπάλ και Θιβέτ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, μεταξύ των οποίων ξένοι τουρίστες, προσκυνητές και εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά την πλημμύρα, ακόμη και μέσα σε σήραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών που έχουν καλυφθεί από λάσπη και συντρίμμια.

Στο επίκεντρο η κλιματική αλλαγή

Η κυβέρνηση του Νεπάλ συνδέει την καταστροφή με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την επιτάχυνση της τήξης των παγετώνων στα Ιμαλάια.

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με το Κατμαντού να ζητά μεγαλύτερη διεθνή στήριξη για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.