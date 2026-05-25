Νέους διαύλους συνεργασιών ανοίγει η αποστολή του ΥΜΑΘ στο Βουκουρέστι

Η πρόθεση συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών τονίστηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα το απόγευμα στο Βουκουρέστι ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας με τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Δημόσιας Διοίκησης της Ρουμανίας Marin Țole, τον Γενικό Γραμματέα του ίδιου υπουργείου Gabriel Ghilea και τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Διοίκησης του ίδιου Υπουργείου Daniel Marinescu. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης αποστολής φορέων και επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης που οργάνωσε το ΥΜΑΘ και αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά σταθμό της περιοδείας εξωστρέφειας σε βαλκανικές πρωτεύουσες που έχει σε εξέλιξη. Έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αποστολές στη Σόφια (16-17 Φεβρουαρίου) και στο Βελιγράδι (30 και 31 Μαρτίου).

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός Εσωτερικών και τα μέλη της ελληνικής αποστολής συναντήθηκαν με τη διοίκηση του επίσημου κυβερνητικού φορέα για τις ξένες επενδύσεις στην Μολδαβία, του INVEST MOLDOVA, που μετέβη για τον σκοπό αυτό στο Βουκουρέστι και παρουσίασε τις επενδυτικές ευκαιρίες για ελληνικές επιχειρήσεις στη Μολδαβία σε τομείς όπως Ενέργεια, IT κ.α.

Ακολούθησε συνάντηση των μελών της ελληνικής αποστολής με τις διπλωματικές αρχές της χώρας μας στη Ρουμανία, στην ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι, την οποία οργάνωσε η Πρέσβης της Ελλάδος στο Βουκουρέστι Ευαγγελία (Λιλή) Γραμματίκα.

Οι επαφές της ελληνικής αποστολής στο Βουκουρέστι θα συνεχιστούν αύριο με συναντήσεις με το δ.σ. και με μέλη του Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού

Επιμελητηρίου, με συναντήσεις των Ελλήνων ακαδημαϊκών από τα πέντε Πανεπιστήμια της Βόρειας Ελλάδας με τους επικεφαλής της έδρας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, καθώς επίσης και με επίσκεψη της ελληνικής αποστολής στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, όπου θα την υποδεχθεί το μέλος του Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ρουμανίας κ. Dragos Zisopol. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τους Προέδρους των Ελληνικών Περιφερειακών Κοινοτήτων της Ρουμανίας, ενώ ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης θα συναντηθεί, επίσης, με τους επικεφαλής της ρουμανικής Γερουσίας.