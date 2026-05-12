Νέος Πρύτανης του ΠΑΜΑΚ ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Νέος πρύτανης του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εξελέγη ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο οποίος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε την πανεπιστημιακή κοινότητα και το Συμβούλιο Διοίκησης για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.

Ο νέος πρύτανης χαρακτήρισε την εκλογή του «μεγάλη τιμή και βαθιά ευθύνη», τονίζοντας ότι βασικός στόχος της νέας διοίκησης είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της σύνδεσης του ιδρύματος με τους φοιτητές, την κοινωνία και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η νέα πρυτανική αρχή επιδιώκει τη δημιουργία νέων ευκαιριών στην έρευνα, τις διεθνείς συνεργασίες και τις σπουδές, με έμφαση στον ουσιαστικό αντίκτυπο για το μέλλον των νέων ανθρώπων.

Ο κ. Παπαδόπουλος δεσμεύτηκε ότι η διοίκηση του Πανεπιστημίου θα κινηθεί με συνέπεια, διαφάνεια και συνεργασία, ώστε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να συνεχίσει να πρωτοπορεί στον ακαδημαϊκό χώρο.

