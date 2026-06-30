Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος – Εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας

Κατά τη συνεδρίασή του την Τρίτη (30/06) και μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λυμπερόπουλο και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα αντεισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη αποχωρούν από το δικαστικό σώμα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση αυτή μέχρι το 2030, εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήχθη στον βαθμό του αρεοπαγίτη, το 2025 ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου και παράλληλα, του ανατέθηκε η προεδρία του Ε΄ Ποινικού Τμήματος. Από τα τέλη του 2023 είναι εκπρόσωπος Τύπου και Διεθνών Σχέσεων του Αρείου Πάγου, κατόπιν απόφασης της Διοικητικής Ολομέλειας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου. Το 2023 αποσπάστηκε με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου στη θέση συμβούλου στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να παράσχει συνδρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του υπουργείου και στις ανάγκες που θα ανέκυπταν από την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κατά το 1ο εξάμηνο του 2024. Η απόσπασή του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, τερματίστηκε το 2015.

Παράλληλα, έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Θεσσαλονίκη): α) Διαχείριση δικαστικού χρόνου, β) Δικαστικό Management και γ) Δικαστική δεοντολογία.

Επίσης, είχε συνδικαλιστική δράση, καθώς επί σειρά ετών διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ). Η ενασχόλησή του με τα συνδικαλιστικά δρώμενα ήταν 18ετης. Ξεκίνησε το 2002 και έκλεισε τον κύκλο της το 2020. Στην ΕνΔΕ εξελέγη, κατ΄ επανάληψη, στις θέσεις του αντιπροέδρου, του αναπληρωτή γενικού γραμματέα και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ποιος είναι ο Ευάγγελος Μπακέλας

Ο Ευάγγελος Μπακέλας εισήλθε στο εισαγγελικό σώμα τον Ιούνιο 1991 και τον Ιούλιο του 2024 προήχθη σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα παραμείνει για δύο χρόνια, (Ιούνιος 2028). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του κλάδου Ποινικών και Εγκληματολογικών επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το έτος 2011 διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Αναλυτικότερα, από το 2022 έχει επιλεγεί βασικός διδάσκων στα μαθήματα Ποινικής Δικονομίας, εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και γενικά ζητήματα Ποινικού Κώδικα, ενώ από φέτος διδάσκει θέματα μετατροπής των ποινών, υφ΄ όρων απόλυσης, κ.λπ.

Ακόμη, από το 2018 έως και τον περασμένο Φεβρουάριο είχε έντονη συνδικαλιστική δράση. Επί τέσσερεις θητείες (2018-2024) εκλέχτηκε πρώτος σε ψήφους κάθε φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Διετέλεσε δυο φορές πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (2021-2024 και 2025-2026) και αντίστοιχες φορές διετέλεσε αντιπρόεδρος (2018-2021 και 2024-2025).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ