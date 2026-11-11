Νέος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ο Κωνσταντίνος Τορνιβούκας

Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του Προεδρείου της, κατόπιν πρότασης του μέχρι σήμερα Προέδρου, κ. Ανδρέα Μανδρίνου και σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Τορνιβούκας, αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου, ενώ ο κ. Ανδρέας Μανδρίνος συνεχίζει την ενεργό και ουσιαστική προσφορά του στην Ένωση από τη θέση του Αντιπροέδρου. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. παραμένουν ως έχει.

Η συναινετική αυτή εναλλαγή ρόλων επιβεβαιώνει το πνεύμα συνεργασίας και ενότητας που χαρακτηρίζει τη διοίκηση της Ένωσης, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο και τη διαχρονική προσφορά του Ανδρέα Μανδρίνου, καθώς και την πολυετή και ουσιαστική συμβολή του Κωνσταντίνου Τορνιβούκα στην πορεία και στις πρωτοβουλίες της Ένωσης.

Κατά την τελευταία εκλογική διαδικασία της Ε.Ξ.Θ., είχε αποφασιστεί από κοινού η εναλλαγή των ρόλων στο Προεδρείο, η οποία πραγματοποιείται πλέον όπως είχε συμφωνηθεί, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια και τη σταθερότητα στη διοίκηση της Ένωσης.