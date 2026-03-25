Νέος Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Χ.Α.Ν.Θ.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Χ.Α.Ν.Θ. σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Οι αρχαιρεσίες έγιναν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, με τη συμμετοχή πλήθους μελών που δήλωσαν έμπρακτα τη στήριξή τους στο Σωματείο και στο πολύτιμο έργο που επιτελεί για περισσότερα από 100 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, νέος Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Δημήτριος Γκανάκης, ο οποίος αναλαμβάνει μετά από δεκαέξι χρόνια θητείας του Ιωάννη Σωσσίδη στο τιμόνι της Αδελφότητας.

Αναλυτικά τα μέλη που συμπληρώνουν το 24μελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την πρώτη συνεδρίαση είναι τα εξής:

ΓΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ

ΠΕΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α’ Αντιπρόεδρος

ΓΑΛΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β’ Αντιπρόεδρος

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΗ Γεν. Γραμματέας

ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ταμίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος Ε.Ε.

ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Μέλος Ε.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος Επιτροπής Τακτικών Μελών

ΒΑΜΒΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πρόεδρος Επιτροπής Πηλίου

ΒΡΟΧΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Πρόεδρος Επιτροπής Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς

ΓΟΥΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Πρόεδρος Επιτροπής Εξωστρέφειας και Νέων Προγραμμάτων

ΔΙΑΛΥΝΑ ΡΙΚΑ (ΜΑΡΙΑ) Πρόεδρος Επιτροπής Προβολής, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος Επιτροπής Παραρτημάτων

ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος Επιτροπής Νυμφαίου, Πίνδου και Χειμερινών Εξορμήσεων

ΝΕΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης Στελεχών και Νέων Εθελοντών

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΛΕΝΑ Πρόεδρος Επιτροπής Εξεύρεσης Πόρων και Ευρωπαϊκών & Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

ΠΑΝΤΗ – ΝΤΑΒΟΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος Επιτροπής Γυμναζομένων

ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος Επιτροπής Κατασκήνωσης Χαλκιδικής & Ιστιοπλοϊκής Εξόρμησης

ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος Επιτροπής Κτηρίων και Εγκαταστάσεων

ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΠΕΓΚΥ Πρόεδρος Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων

ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος Επιτροπής Ομάδων

ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πρόεδρος Επιτροπής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

ΧΑΪΔΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών