Νέος ισραηλινός βομβαρδισμός της Βηρυτού – Τα στενά του Ορμούζ θα κλείσουν δηλώνουν οι Φρουροί

Νέο βοβμαρδισμό της Βηρυτού, εξαπέλυσε το Ισραήλ, στοχεύοντας θέσεις της Χεζμπολάχ στην συνοικία Μπασούρα, την ώρα που οι Ιρανοί Φρουροί της επανάστασης ορκίζοντα ότι τα στενά του Ομούζ θα κλεισουν, μετά το μύνημα του Μοτζταμπα Χαμενεΐ, καθώς συνεχίζεται η συνεχίζεται η 13η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στο πρώτο του μήνυμα μετά την εκλογή του ως Ανώτατος Ηγέτης, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «θα εκδικηθούμε για το αίμα των μαρτύρων μας που έχει χυθεί», ενώ σημείωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ως μέσο πίεσης προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Μέσα σε ένα 48ωρο δέχτηκαν επίθεση έξι τάνκερ, μεταξύ των οποίων και δύο ελληνικά, ενώ 19 υπολογίζονται στο σύνολό τους από την έναρξη της σύρραξης.

Παράλληλα Απαντώντας σε προηγούμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, απείλησε πως η Τεχεράνη μπορεί να κάνει «να σκοτεινιάσει» όλη η Μέση Ανατολή.

Η τιμή του μαύρου χρυσού «εκτοξεύτηκε» πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές ασιατικές συναλλαγές της Πέμπτης (12/03), για να υποχωρήσει ελαφρώς στη συνέχεια, ενώ τα προηγούμενα 24ωρα είχε καταγράψει ισχυρές διακυμάνσεις.

Παράλληλα, εκρηκτική αύξηση της τάξεως του 60% σημειώνει το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο από τις αρχές του Μαρτίου.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το «Ιράν είναι κοντά στην ήττα» και πως τα «Στενά του Ορμούζ είναι σε εξαιρετική φόρμα», ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με «ολοκληρωτικό πόλεμο».