Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός: Ποιοι μπαίνουν στη ρύθμιση έως 420 δόσεις

Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Στο νέο καθεστώς μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με χρέη προς το Δημόσιο, δηλαδή την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, καθώς και προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων (servicers). Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη μείωση του ορίου ένταξης, καθώς πλέον δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης για σύνολο οφειλών άνω των 5.000 ευρώ, σε αντίθεση με το προηγούμενο όριο των 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Με τη βελτίωση αυτή εκτιμάται ότι 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξωδικαστικού. Στην πράξη, η μείωση του ορίου προσφέρει μεγάλη ανάσα στους μικροοφειλέτες, οι οποίοι μπορούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσω πολλών ισόποσων μηνιαίων δόσεων με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ.

Έως 240 και 420 δόσεις, σταθερό επιτόκιο και δυνατότητα «κουρέματος»

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως 240 δόσεις προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις για χρέη σε τράπεζες και servicers. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά σε όλα τα στάδια, με τον οφειλέτη να δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Μέσω των υπολογισμών του μηχανισμού προκύπτει η τελική πρόταση ρύθμισης που αφορά το ύψος και τον αριθμό των δόσεων. Υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα, την περιουσία και τις γενικότερες οικονομικές δυνατότητες του πολίτη. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για ολόκληρη τη διάρκειά της.

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και η σύγκριση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία και δικαιολογητικά, συναινώντας παράλληλα στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου. Αυτή η προϋπόθεση εξασφαλίζει ότι το σύνολο των πιστωτών αποκτά μια σαφή και πλήρη εικόνα των δεδομένων του, αποτελώντας βασική διαφορά από τη ρύθμιση των 72 δόσεων που ενεργοποιήθηκε από το περασμένο Σάββατο με ισχυρή δυναμική.

Οι δύο ρυθμίσεις διαφέρουν σε καίρια σημεία, καθώς η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά χρέη προς Εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ ο εξωδικαστικός καλύπτει επιπλέον τράπεζες και servicers. Επιπρόσθετα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός προσφέρει πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις έως 240 ή 420 και δυνατότητα «κουρέματος» βασικής οφειλής, στοιχεία που απουσιάζουν από τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Στη ρύθμιση των 72 δόσεων οι όροι είναι γνωστοί εκ των προτέρων, ενώ στον εξωδικαστικό προκύπτουν μετά την επεξεργασία των δεδομένων από τον αλγόριθμο του μηχανισμού.

Τέλος, η ρύθμιση των 72 δόσεων για την Εφορία αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δεν είχαν ρυθμιστεί έως τις 21 Απριλίου 2026 και εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημέρα υποβολής της αίτησης, με προϋπόθεση τα μεταγενέστερα χρέη από 1ης Ιανουαρίου 2024 να έχουν προηγουμένως εξοφληθεί ή ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση.