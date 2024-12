Νέος επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Λ. Οίκο ο Ελληνοαμερικανός Μάικλ Κράτσιος

Με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ ο Ελληνοαμερικανός Μάικλ Κράτσιος διορίστηκε βοηθός του Προέδρου για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και προτάθηκε για επικεφαλής του γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Λευκό Οίκο.

Σε ανάρτησή του ο Μάικλ Κράτσιος ευχαρίστησε τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ για την τιμητική θέση και επισήμανε πως «πρέπει να απελευθερώσουμε επιστημονικές ανακαλύψεις και να εξασφαλίσουμε την τεχνολογική κυριαρχία της Αμερικής».

«Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, για την τιμή να υπηρετήσω και πάλι στον Λευκό Οίκο σας, αυτή τη φορά ως βοηθός του Προέδρου για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και για τον διορισμό μου ως Διευθυντή του OSTP. Για να διασφαλίσουμε την ευημερία και την ασφάλεια του έθνους μας, πρέπει να απελευθερώσουμε επιστημονικές ανακαλύψεις και να εξασφαλίσουμε την τεχνολογική κυριαρχία της Αμερικής. Τώρα έχουμε τον Πρόεδρο που θα το κάνει να συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα ομογενειακά ειδησεογραφικά μέσα στις ΗΠΑ ο Μάικλ Κράτσιος γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 1986 από μια οικογένεια ελληνοαμερικάνων στην Κολούμπια της νότιας Καρολίνας. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πρίνστον το 2008 και έλαβε Βραβείο στις Ελληνικές Σπουδές (Hellenic Studies Senior Thesis Prize).

Σύμφωνα με τον «Εθνικό Κήρυκα», η μητέρα του Μαρία, μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το νησί της Χίου. Ο παππούς του, πατέρας του πατέρα του, Τζον, μετανάστευσε στις ΗΠΑ από την Καστοριά. Μεγάλωσε μιλώντας ελληνικά στο σπίτι, τα οποία μιλά άπταιστα.

Ο Μάικλ Κράτσιος προτάθηκε από τον Πρόεδρο στις 4 Απριλίου 2019 ως «CTO» των ΗΠΑ και Βοηθός Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής (Associate Director of the Office of Science and Technology Policy, OSTP).

Ο κ. Κράτσιος, υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου. Υπήρξε ο βασικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου σε θέματα Τεχνολογίας και εκπρόσωπος σε επίπεδο Υπουργού για τις ΗΠΑ σε διεθνείς συναντήσεις, όπως η G7 και η G20.

Καθοδήγησε μία ομάδα συμβούλων στρατηγικής για την πολιτική και τις προτεραιότητες των ΗΠΑ σε ένα εύρος τεχνολογικών θεμάτων, μεταξύ των οποίων: Τεχνητή Νοημοσύνη, μη επανδρωμένα πτητικά συστήματα, αυτόνομα οχήματα, κβαντική υπολογιστική, τηλεπικοινωνίες, ευρυζωνικότητα εκτός πόλεων, επιχειρηματικότητα, ψηφιακή οικονομία, κυβερνοασφάλεια, προηγμένη κατασκευαστική και εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).