Νέοι Γενικοί Γραμματείς σε υπουργείο Υγείας και Προστασίας του Πολίτη

Την τοποθέτηση της Δάφνης-Ελένης Νικολάου στη θέση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Υγείας και του Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου σε αυτή της ΓΓ Κρισίμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε την Πέμπτη (09.07.2026) το Μέγαρο Μαξίμου.

Η Δάφνη-Ελένη Νικολάου, που αναλαμβάνει Γενική Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού στο υπουργείο Υγείας, είναι δικηγόρος Αθηνών και απόφοιτη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει διαδρομή σε νομικές υποθέσεις εμπορικού, φορολογικού και ποινικού χαρακτήρα, με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα. Από το 2019 βρέθηκε στο νομικό επιτελείο του Νίκου Παπαθανάση, ενώ το 2023 ανέλαβε το νομικό τμήμα του γραφείου του Άδωνι Γεωργιάδη στο υπουργείο Εργασίας.

Από τον Ιανουάριο του 2024 ήταν επικεφαλής νομική σύμβουλος του υπουργού Υγείας, με ευθύνη, μεταξύ άλλων, για το νομοθετικό έργο. Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές και διοικητικά συμβούλια φορέων του χώρου της Υγείας, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.

Ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου, ο οποίος τοποθετείται στη θέση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας Κρισίμων Οντοτήτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέχρι σήμερα ήταν Partner of Cyber Security in Technology and Transformation στην KPMG Greece. Διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών στην κυβερνοασφάλεια και στις επιχειρήσεις κυβερνοχώρου. Είναι απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, με τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, και έχει υπηρετήσει για περισσότερα από 12 χρόνια στη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ.

Διετέλεσε διευθυντής του Διακλαδικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας, καθώς και της αρμόδιας ομάδας απόκρισης για κυβερνοεπιθέσεις σε εθνικές κρίσιμες υποδομές. Έχει συμμετάσχει σε έργα PESCO και έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση της ετήσιας διακλαδικής άσκησης κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ». Έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και στρατιωτικές σχολές αντικείμενα που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και τις ψηφιακές εγκληματολογικές έρευνες, ενώ για την προσφορά του έχει τιμηθεί με διακρίσεις από ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Είναι επίσης απόφοιτος του αμερικανικού προγράμματος International Visitor Leadership Program (IVLP).