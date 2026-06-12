Νέο βίντεο με UFO και απόρρητα έγγραφα έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο δημοσίευσε την Παρασκευή (12/06) την τρίτη δέσμη αρχείων που είχαν προηγουμένως χαρακτηριστεί απόρρητα και αφορούν φερόμενες θεάσεις UFO, τα οποία περιλαμβάνουν αναφορές για λαμπερές, ενίοτε κόκκινες, σφαίρες που είδαν άνθρωποι στη βορειοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι δύο πρώτες δόσεις δημοσιοποιήθηκαν στις 8 και 22 Μαΐου.

Este es probablemente el mejor de los videos UAP / UFO liberados hoy: En julio de 2025, aproximadamente a las 21:00 hora local en el noreste de Estados Unidos, un testigo observó una luz brillante e intensa en su patio trasero mientras estacionaba su auto al regresar del trabajo.… pic.twitter.com/Rc91OciYII — Gustavo Papsergio (@gpapasergio) June 12, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο τελευταίος πρόεδρος που δημοσίευσε εκθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με ανεξήγητα ιπτάμενα αντικείμενα, μια διαδικασία αποκάλυψης που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Η δημοσιοποίηση αυτού που το Πεντάγωνο αποκαλεί «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAP) περιελάμβανε 72 αρχεία από το FBI, τη CIA και το Πεντάγωνο και περιλαμβάνει μαρτυρίες, βίντεο και καλλιτεχνικές απεικονίσεις.

Αναφορές από διάφορες καταχωρήσεις αναφέρονται σε θεάσεις σφαιρών ή σφαιρικών αντικειμένων στην ίδια γενική περιοχή της βορειοανατολικής πλευράς των ΗΠΑ.

Ένα έγγραφο του Φεβρουαρίου αναφέρει συνεντεύξεις του FBI με δύο άτομα που ανέφεραν ότι είδαν ένα έντονο φωτεινό φως στη μέση της αυλής τους ένα βράδυ. Οι ταυτότητες των ερωτηθέντων και η ακριβής τοποθεσία τους είχαν διαγραφεί.

Ένα άτομο «περιέγραψε το κόκκινο χρώμα ως λαμπερό και όμορφο, και ότι (διαγραμμένο) δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάτι με αυτό το χρώμα του κόκκινου», σύμφωνα με την έκθεση του FBI.

Η κόκκινη σφαίρα, πλάτους περίπου τριών ποδιών (ενός μέτρου), περιείχε έναν «λευκό ήλιο πλάσματος» στο κέντρο της, μεγέθους μπάλας μπάσκετ, αναφέρεται.

Τα άτομα παρατήρησαν μια δεύτερη σφαίρα και οι δύο φάνηκαν να είναι δεμένες μεταξύ τους καθώς απομακρύνονταν. Ανέφεραν ότι είδαν αρκετές λευκές σφαίρες λίγες εβδομάδες αργότερα να πετούν πάνω από το σπίτι σε πολύ μεγαλύτερο υψόμετρο, σύμφωνα με την έκθεση του FBI.

Χέγκσεθ: Είναι καιρός ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα μάτια του

Σε μια παρόμοια συνέντευξη τον Ιούλιο του 2025 έγινε αναφορά σε προηγούμενες αναφορές για σφαιρικά φώτα.

«Η παρατήρηση αυτή έλαβε χώρα σε απόσταση 25 μιλίων από τις παρατηρήσεις των «Σφαιρικών Φώτων του Τριγώνου», της «Περιστροφής του Κόκκινου Σφαιρικού Φωτός» και των «Σφαιρικών Φώτων Πάνω από τη Λίμνη», σε μια περιοχή που τους ήταν πολύ γνωστή και η οποία είναι αραιοκατοικημένη», αναφέρει η έκθεση του FBI.

Ένα περιστατικό του Οκτωβρίου 2024 περιγράφει μια πηγή φωτός κάτω από τον ορίζοντα, που αιωρείται πάνω από μια λίμνη.

«Το φωτεινό αντικείμενο έμοιαζε με μια «σφαίρα που έμοιαζε με πλάσμα» η οποία άλλαζε κατά διαστήματα σχήμα και φωτεινότητα. Κατά καιρούς, η κύρια πηγή φωτός φαινόταν να χωρίζεται σε μικρότερα φωτεινά σημεία», σύμφωνα με την έκθεση.

«Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, έχουν από καιρό τροφοδοτήσει εικασίες – και είναι καιρός ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα μάτια του», δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ σε δήλωση.

Με πληροφορίες από Reuters