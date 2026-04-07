Νέο τελεσίγραφο Τραμπ προς Ιράν: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»

Εντείνεται η ανησυχία για τις επόμενες κιινήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς λίγες ώρες πριν την λήξη του τελεσιγράφου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέες απειλές προειδοποιώντας το Ιράν , ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε».

Αφήνει, ωστόσο, και ανοιχτό παράθυρο για εκεχειρία, λέγοντας πως «τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο».

Αναλυτικά η ανάρτηση

Στην ανάρτηση του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε και δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ;

Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!».

Η αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Reuters, έγινε γνωστό ότι οι Ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπολύουν νέες απειλές, διαμηνύοντας πως «η αυτοσυγκράτηση έληξε».

«Η αυτοσυγκράτηση έληξε. Η αντίδρασή μας θα πραγματοποιηθεί πλέον χωρίς κανένα δισταγμό, στερώντας από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για χρόνια. Αν ο αμερικανικός στρατός ξεπεράσει τα όρια, η αντίδρασή μας θα ξεπεράσει τα όρια της περιοχής», αναφέρουν.

Στο μεταξύ, το Ιράν θέτει μεταξύ άλλων ως όρο για «διαρκή ειρήνη» με τις ΗΠΑ την επιβολή τελών για τη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, απορρίπτοντας την «προσωρινή κατάπαυση του πυρός».

Πάνω από 13.000 στόχοι χτυπήθηκαν ως τώρα στο Ιράν

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πάνω από 13.000 στόχοι έχουν χτυπηθεί ως τώρα στο Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν επιτεθεί σε περισσότερους από 13.000 ιρανικούς στόχους. Σε μία ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στα social media, η CENTCOM ανέφερε επίσης ότι περισσότερα από 155 ιρανικά πλοία έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, σημειώνοντας ότι αμερικανικά πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα και υποβρύχια συμμετέχουν στην επιχείρηση Epic Fury, καθώς και ένας στόλος αεροσκαφών που κυμαίνεται από μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth έως βομβαρδιστικά B-52.

Στο πλαίσιο αυτό, η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά σήμερα (07/04) τα 110 δολάρια το βαρέλι.