της Βαρβάρας Ζούκα

Αντιμέτωπος με νέες περιπέτειες βρίσκεται ο υγρός στίβος της Θεσσαλονίκης, που εδώ και σχεδόν δύο χρόνια δοκιμάζεται σκληρά από την έλλειψη επαρκών κολυμβητικών υποδομών. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περίοδο των Χριστουγέννων αναμένεται να ανασταλεί για διάστημα περίπου τριών εβδομάδων η λειτουργία του Ποσειδωνίου Κολυμβητηρίου, στο πλαίσιο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών του. Η προοπτική αυτή προκαλεί νέα μεγάλη αναστάτωση στις τάξεις των αθλητικών σωματείων, των προπονητών, των αθλητών και των γονέων, καθώς το Ποσειδώνιο έχει επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος της κάλυψης των προπονητικών αναγκών μετά το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου, την 1η Μαρτίου του 2025.

Πιέσεις στον Βρούτση για το ΚΑΠΠΑ

Υπό το βάρος των νέων δεδομένων ασκούνται πλέον ισχυρές πιέσεις προς το υπουργείο Αθλητισμού και προσωπικά προς τον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Βρούτση, ώστε να διατεθεί άμεσα η αναγκαία χρηματοδότηση για την αξιοποίηση του κολυμβητηρίου ΚΑΠΠΑ 2000 στην Περαία. Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Σεπτεμβρίου, παρουσία του κ. Βρούτση, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Αθλητισμού, του δήμου Θερμαϊκού και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος για την παραχώρηση τεσσάρων εκ των οκτώ διαδρομών του κολυμβητηρίου στα αθλητικά σωματεία της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, σχεδόν τρεις μήνες μετά, η συμφωνία δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Πρόσθετες διαδρομές στην Τούμπα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων αναμένεται να ζητηθεί και η συνδρομή του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, με τη διάθεση πρόσθετων διαδρομών στο δημοτικό κολυμβητήριο της Τούμπας, τουλάχιστον για το διάστημα κατά το οποίο θα παραμείνει κλειστό το Ποσειδώνιο. Ο δήμος Θεσσαλονίκης ήταν από τους πρώτους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην έκτακτη ανάγκη που δημιουργήθηκε μετά το κλείσιμο του Εθνικού, παραχωρώντας διαδρομές στα αθλητικά σωματεία και μάλιστα παρά το γεγονός ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφυκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.