Νέο σκάνδαλο με FIFA και Ινφαντίνο αποκαλύπτουν οι «The New York Times» και«Le Monde»

Σκανδάλων συνέχεια με…πρωταγωνιστές τον Τζιάνι Ινφαντίνο και τη FIFA. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «The New York Times» και «Le Monde», ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου εξασφάλισε μια συμφωνία, βάσει της οποίας οι φορολογικές του υποχρεώσεις στις ΗΠΑ καλύπτονται από… την ίδια τη FIFA.

Το ποσό —που αφορά τα έτη 2024, 2025 και 2026, διάστημα κατά το οποίο μετακόμισε στο Μαϊάμι ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026— εκτιμάται στα 4 εκατομμύρια δολάρια η διαφορετικά 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτός ο μηχανισμός «φορολογικής εξίσωσης» —ο οποίος σχεδιάστηκε ώστε το προσωπικό της FIFA που μετακινείται στις ΗΠΑ για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου να μην έχει «ούτε πλεονέκτημα ούτε μειονέκτημα»— προοριζόταν να εφαρμόζεται μόνο σε υπαλλήλους, όχι σε εκλεγμένους αξιωματούχους όπως ο Ινφαντίνο.

Ωστόσο, το προνόμιο αυτό του παραχωρήθηκε το 2024 από μια πολύ μικρή, κλειστή επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών των ανώτατων στελεχών της FIFA. Η απόφαση αυτή δεν εγκρίθηκε ποτέ επίσημα σε κανένα έγγραφο.

Το θέμα έφερε στο προσκήνιο ο Μπρούνο Κιομέντο, Ελβετός δικηγόρος και επικεφαλής της ανεξάρτητης Επιτροπής Διακυβέρνησης, Ελέγχου και Συμμόρφωσης του οργανισμού , ο οποίος, μάλιστα, είναι στενός συνεργάτης του Τζιάνι Ινφαντίνο εδώ και είκοσι χρόνια, όπως αποκαλύπτουν οι δυο εφημερίδες τα δύο μέσα ενημέρωσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης ότι ο Μπρούνο Κιομέντο ήταν ο μόνος πρόεδρος επιτροπής που έλαβε πάσο «VVIP» (πολύ υψηλής προτεραιότητας) για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο του παρέχει πρόσβαση σε όποιον αγώνα επιλέξει.

Είναι επίσης ο μόνος πρόεδρος επιτροπής που αμείβεται σε ελβετικά φράγκα (250.000 ετησίως) και όχι σε δολάρια , όπως οι ομόλογοί του, επωφελούμενος έτσι από μια ευνοϊκή ισοτιμία

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο σκοπεύει να διεκδικήσει τέταρτη θητεία στις 18 Μαρτίου στο Βανκούβερ (Καναδάς), σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία είναι , προς το παρόν, ο μοναδικός υποψήφιος.