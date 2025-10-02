Νέο ρεκόρ για τον τον S&P 500 – Οι επενδυτές «ποντάρουν» σε ένα βραχύβιο shutdown

Ο S&P 500 ανέβηκε σε νέο ιστορικό υψηλό την Πέμπτη 2/10, ο Nasdaq Composite κατέγραψε νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό και ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 101 μονάδες.

Η ανοδική πορεία της αγοράς οδηγήθηκε από την άνοδο κατά 1% των μετοχών της Nvidia, οι οποίες έφτασαν επίσης σε ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να συσσωρεύονται στον γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τρεις κύριοι δείκτες μετοχών των ΗΠΑ έκλεισαν με άνοδο την Τετάρτη, με την ελπίδα ότι η διακοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης θα είναι βραχύβια και, ως εκ τούτου, θα περιορίσει τυχόν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο S&P 500 σημείωσε το 29ο υψηλό κλείσιμο του έτους, τερματίζοντας πάνω από το όριο των 6.700 για πρώτη φορά. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε επίσης ρεκόρ κλεισίματος στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Το μεγαλύτερο ερώτημα για τους επενδυτές είναι πόσο θα διαρκέσει η τρέχουσα αδιέξοδος κατάσταση.

Είναι πιθανό να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρεις ημέρες, καθώς η Γερουσία δεν θα συνεδριάσει την Πέμπτη λόγω της εορτής του Γιομ Κιπούρ, οπότε η επόμενη ημέρα που αναμένεται να ψηφίσουν οι γερουσιαστές είναι η Παρασκευή.

Στις αγορές προβλέψεων, οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να συνεχιστεί για σχεδόν δύο εβδομάδες.