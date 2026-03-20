Νέο πρόσωπο στο ψηφοδέλτιο Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ

Στο πρόσωπο της Ασημίνας Καλού βρήκε η Νέα Δημοκρατία τη γυναικεία υποψηφιότητα από τα δυτικά της πόλης που αναζητούσε για το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες «κλείδωσε» η υποψηφιότητά της κας. Καλού για το γαλάζιο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η κα. Καλού είναι αντιδήμαρχος Παιδείας, Σχολικής Στέγης, Προσχολικής Αγωγής & Δραστηριοτήτων στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Σπούδασε οικονομικά στο ΑΠΘ και επαγγελματικά δραστηριοποιείται ως φοροτεχνικός σε λογιστικό γραφείο.