Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων: Συμπλοκή μεταξύ παιδιών 12 και 13 ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης

Σοκάρει η βιαιότητα μεταξύ ανηλίκων, με ένα ακόμα περιστατικό να προστίθεται στη μακρά λίστα των αιματηρών επιθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σημειώθηκε νέος ξυλοδαρμός, στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

Μια παρέα αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 12-13 ετών φέρεται να πλησίασε απειλητικά δύο διερχόμενες κοπέλες, με ένα από τα κορίτσια της παρέας να φέρεται να επιτίθεται και να χτυπά μία από τις δύο. Πρόκειται για μια 13χρονη, η οποία αμέσως μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, ενώ κλήθηκε και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς της 13χρονης φέρονται να έδωσαν κατάθεση για το περιστατικό στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευόσμου, οι οποίοι και αναζητούν τους δράστες.