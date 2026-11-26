Σε νέα περέμβαση προχώρησε ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες όπου συζητείται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, στέλνοντας μήνυμα στου εταίρους να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω περικοπές.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, αν συνιστούν θα είναι σαν να πετιούνται στον κάδο τις μεγαλόπνοες φιλοδοξίες της έκθεσης Ντράγκι

«Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλόπνοες φιλοδοξίες της στον κάδο απορριμμάτων της ευρωπαϊκής ιστορίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Επιτακτικό να βρεθεί λύση – Δεν θα δεχτούμε μειώσεις στην ΚΑΠ»

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη (25/11) στις Βρυξέλλες απηύθυνε εκκληση να βρεθεί οριστική λύση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, για τον οποίο προτείνεται μείωση 204 δισεκατομμυρίων ευρώ, διαμηνύοντας όμως ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα, όπως και άλλα κράτη – μέλη «δεν θα δεχτεί περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε «φιλότιμη και φιλόδοξη» την προσπάθεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Κόστα «να γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ των χωρών».

Ωστόσο, τονίζει πως «είναι επιτακτικό να βρεθεί οριστική λύση» (…) διαφορετικά εκτιμά ότι «οι πολιτικές εξελίξεις θα καταστήσουν αδύνατη την πολιτική συμφωνία το πρώτο εξάμηνο».

«Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση να παίξει έναν δημιουργικό ρόλο, έχοντας όμως και απόλυτη αίσθηση των κόκκινων γραμμών, τις οποίες υπερασπιζόμαστε μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες» σημειώνει.

«Εν μέσω σημαντικών διαφορών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση δεχόμενοι κάποιες κοινές παραδοχές: δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό» επισημαίνει» αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

«Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μία Ευρώπη, η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων, χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές» υπογραμμίζει, για να συμπληρώσει «σίγουρα, δεν μπορούμε να δεχτούμε μία Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Είναι ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες σε ευρωπαϊκές συνθήκες και οι οποίες συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Υπενθυμίζει, επίσης ότι, η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει μία πρόταση για μία κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, η οποία έχει γίνει καταρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς.