Νέο μήνυμα Τραμπ στο Ιράν: Οι επιλογές είναι δύο συμφωνία ή πλήρης συνθηκολόγηση

Νέο μήνυμα προς το Ιράν έστειλε το απόγευμα της Δευτέρας (3/8) ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζοντας ότι έχει δύο επιλογές τη συμφωνία ή την πλήρη συνθηκολόγηση.

Η ηγεσία του Ιράν είναι απίστευτα διπρόσωπη! Ζητούν συνάντηση —κάποιοι θα έλεγαν ότι «παρακαλούν» γι’ αυτήν—, οι συνομιλίες ξεκινούν και προγραμματίζονται κι άλλες για το άμεσο μέλλον, κι εκείνοι δηλώνουν ανοιχτά και με υπερηφάνεια ότι δεν διεξάγουν καμία συζήτηση, ότι δεν συζητείται τίποτα και ότι ασχολούνται μόνο με το «Ομάν».

Στη συνέχεια, προχωρούν στις συνηθισμένες τους ανοησίες, ισχυριζόμενοι ότι θα ελέγχουν δυναμικά τα Στενά του Ορμούζ, τη στιγμή που αυτά ελέγχονται ήδη πλήρως από το Ναυτικό των ΗΠΑ και τον «αποκλεισμό» μας ή, όπως λένε ορισμένοι, το «Ατσάλινο Τείχος των Ηνωμένων Πολιτειών»!

Τίποτα δεν φτάνει στο Ιράν, εκτός αν το επιτρέψουμε εμείς, και τίποτα δεν θα περάσει, αν δεν επιτευχθεί κάποια Συμφωνία ή δεν υπάρξει Πλήρης Συνθηκολόγηση. Είτε θέλει να το παραδεχτεί το Ιράν είτε όχι, στην πραγματικότητα μιλάμε για τη λύση ενός προβλήματος που το ίδιο έχει προκαλέσει εδώ και δεκαετίες. Είναι πολύ απλό: ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο TruthSocial έρχεται μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα το λιβανικό μέσο Al Mayadeen, επικαλούμενο ιρανική πηγή ανέφερε ότι η Τεχεράνη απέρριψε την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ, επιμένοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν πλήρως μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος.

Η πηγή ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ουάσινγκτον έκανε μια παραχώρηση σχετικά με το κλείσιμο της νότιας ναυτιλιακής διαδρομής στα Στενά.

Το Ιράν απάντησε στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ απορρίπτοντας το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ μέχρι το τέλος του πολέμου.