Νέο μήνυμα Χαμενεΐ: Ο εχθρός θέλει να σπείρει τη διχόνοια και να γονατίσει το έθνος μας

«Το πραγματικό πεδίο της μάχης έχει μετατοπιστεί» προειδοποιεί ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζαμπά Χαμενεΐ σε μήνυμά του στο Χ προσθέτοντας ότι ο εχθρός θέλει να σπείρει τη διχόνοια.

«Το σχέδιο του εχθρού, μετά τον πόλεμο, είναι να δημιουργήσει διχασμό και κοινωνική αποσύνθεση προκειμένου να αντισταθμίσει τις ήττες στο στρατιωτικό πεδίο και να γονατίσει το έθνος» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η παρέμβασή του ήρθε ενώ το θερμόμετρο της έντασης ανάμεσα ΗΠΑ και Ιράν χτυπά κόκκινο.

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε τα ξημερώματα στρατιωτική εγκατάσταση στο Ιράν, η οποία θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ. Όπως δήλωσε, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέρριψαν πολλαπλά ιρανικά drones, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες «μετρημένες» και «αποκλειστικά αμυντικές».

Στο μεταξύ το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ κατά αμερικανικού δεξαμενόπλοιου, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ με απενεργοποιημένο ραντάρ, αλλά υποχρεώθηκε τελικά να σταματήσει και να αποχωρήσει, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Το πρακτορείο, σε νεότερη αναφορά του, έκανε λόγο για τέσσερα πλοία που αναχαιτίστηκαν από τις ιρανικές ναυτικές δυνάμεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση στην αμερικανική επίθεση, προειδοποιώντας για «πιο αποφασιστική» αντίδραση σε περίπτωση νέων επιθετικών ενεργειών.