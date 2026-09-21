Νέο Μεταλλείο Σκουριών: Έργο προοπτικής για την Ελλάδα, έργο αναφοράς για την Ευρώπη

Πως η έναρξη λειτουργίας της εμβληματικής επένδυσης δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τη ΒΑ Χαλκιδική.

Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου μεταλλευτικού έργου δεν περιορίζεται μόνο στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας, ενισχύει την εθνική και τοπική οικονομία, βελτιώνει τις τοπικές υποδομές και τελικά δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία, για τις όμορες με τη δραστηριότητα τοπικές κοινωνίες.

Στη ΒΑ Χαλκιδική, το έργο των Σκουριών αποτελεί σήμερα, έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς επιταχυντές της περιοχής, με την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός να συνδυάζει τα οικονομικά οφέλη για την εθνική και τοπική οικονομία με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων και πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και βελτιώνουν τις προοπτικές του τόπου στο μέλλον.

Με την ολοκλήρωση του έργου, οι Σκουριές αναμένεται να εξελιχθούν σε ένα από τα σημαντικότερα νέα μεταλλεία χαλκού και χρυσού της Ευρώπης, με ετήσια παραγωγή περίπου 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού και 140.000 ουγκιών χρυσού. Πρόκειται για μια επένδυση στρατηγικής σημασίας, που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση ιδίως του χαλκού, αυξάνεται διαρκώς λόγω της ενεργειακής μετάβασης, της ψηφιοποίησης και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, ενώ η διαθεσιμότητά τους τίθεται εν αμφιβόλω στο νέο γεωπολιτικό τοπίο.

Ωστόσο, η σημασία του έργου για τη ΒΑ Χαλκιδική αποτυπώνεται πρωτίστως στην καθημερινότητα των ανθρώπων της περιοχής. Συνολικά, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας εκτιμάται ότι θα απασχολούν περίπου 3.000 εργαζόμενους. Με €2 δισ. σε αμοιβές εργαζομένων σε βάθος ζωής του έργου, οι οποίες σήμερα διαμορφώνονται 67% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ελληνικής βιομηχανίας, η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενώ συγκρατεί το ανθρώπινο δυναμικό στον τόπο και ενισχύει τη συνολική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Παράλληλα, η επένδυση λειτουργεί ως σημαντικός μοχλός ανάπτυξης για την τοπική επιχειρηματικότητα. Το 2025, περίπου 25 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε προμηθευτές με έδρα τον Δήμο Αριστοτέλη, ενισχύοντας δεκάδες τοπικές επιχειρήσεις και συμβάλλοντας στη συνολική οικονομική ανθεκτικότητα της περιοχής.

Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της μεταλλευτικής δραστηριότητας στα δημόσια έσοδα και στην ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 2025, ο Δήμος Αριστοτέλη εισέπραξε περισσότερα από 7 εκατ. ευρώ από μεταλλευτικά τέλη, ποσό που αντιστοιχεί στο 98,81% των συνολικών μεταλλευτικών τελών που αποδόθηκαν στους δήμους της χώρας. Οι πόροι αυτοί, δημιουργούν πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης έργων και παρεμβάσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Παράλληλα με την επένδυση στις Σκουριές, η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κοινωνικών Επενδύσεων ύψους 80 εκατ. δολαρίων σε ορίζοντα 20ετίας, το οποίο σχεδιάζεται σε διαρκή διάλογο με την τοπική κοινωνία και εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη. Μόνο το 2025, οι κοινωνικές επενδύσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ, μέσα από 190 έργα και πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν την υγεία, την εκπαίδευση, τις δημόσιες υποδομές, το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή.

Πέρα όμως από το εύρος των παρεμβάσεων, ιδιαίτερη σημασία έχει η φιλοσοφία που τις διέπει. Στόχος της Ελληνικός Χρυσός δεν είναι μόνο η κάλυψη άμεσων αναγκών, αλλά η δημιουργία μιας διαρκούς παρακαταθήκης για τη ΒΑ Χαλκιδική, μέσα από επενδύσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής, δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους, αναβαθμίζουν τις τοπικές υποδομές και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ισχυρότερων και πιο ανθεκτικών κοινοτήτων.

Καθώς το έργο των Σκουριών εισέρχεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του, η ΒΑ Χαλκιδική αποκτά ένα νέο αναπτυξιακό σημείο αναφοράς. Η ενίσχυση της απασχόλησης, η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και οι στοχευμένες κοινωνικές επενδύσεις, συνθέτουν ένα ολιστικό μοντέλο ανάπτυξης, που φιλοδοξεί να δημιουργεί διαρκή αξία και ευημερία για όλους.