Νέο κύμα κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα «χτυπήσει»

Νέες βροχοπτώσεις θα «δοκιμάσουν» τη χώρα το προσεχές Σαββατοκύριακο (31/10 – 1/11), με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για μεγάλα ύψη βροχής σε ορισμένες περιοχές.

Βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν το Σάββατο κυρίως στα ανατολικά και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, με τη Ρόδο να δέχεται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά. Θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο έως 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενέστεροι. Η θερμοκρασία θα είναι… φθινοπωρινή, φτάνοντας στους 13-16 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη και τους 12-19 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα.

Η Κυριακή θα είναι πιο δύσκολη μέρα, καθώς οι βροχές στα βόρεια, τη Δευτέρα στις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ την Τρίτη τα πιο έντονα φαινόμενα μετατοπίζονται προς Θράκη και Ανατολική Μακεδονία.

Η αλλαγή έχει αργίσει ήδη από την Παρασκευή και φαίνεται να έχει συνέχεια, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

«Οι βροχές επανέρχονται μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, κατά τόπους με μεγαλύτερη ένταση» αναφέρει σε ανάρτησή του.

«Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο πόσο δυνατά θα βρέξει, αλλά και στη διάρκεια των φαινομένων και στο νερό που μπορεί να συγκεντρωθεί σε διαδοχικές ημέρες» σημειώνει.

Τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν κατά τόπους μέχρι τις 3 Νοεμβρίου.