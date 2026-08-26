Nέο ενημερωτικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη

Στον αέρα της πόλης θα βγει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου το νέο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης “ΘΗΤΑ FM 107.1”, που ανήκει στον όμιλο Φιλιππάκη που εκδίδει και την εφημερίδα “Θεσσαλονίκη”.

Ο σταθμός θα είναι αμιγώς ενημερωτικός με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα στο τιμόνι του οποίου βρίσκεται η διευθύντρια της εφημερίδας “Θεσσαλονίκη” Χριστίνα Χαλεπλίδου.

Μεταξύ των δημοσιογράφων και παραγωγών που αναλαμβάνουν τις εκπομπές είναι οι Βαγγέλης Μωυσής, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, Βασίλης Κεχαγιάς, Μάρνη Χατζηεμμανουήλ, Ελένη Μπαρμπάκου. Δημήτρης Καρυπίδης, Αφροδίτη Χρυσοχόου και η Χριστίνα Χαλεπλίδου.

Τα Σαββατοκύριακα ο σταθμός θα έχει κατεύθυνση στην αθλητική ενημέρωση υπό τον Νίκο Πετρουλάκη και τους συνεργάτες του.