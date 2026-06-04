Νέο «Ανακαινίζω» – Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 σπίτια

Εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω». Αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, ενώ το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 70 έως 80% και μπορεί να φτάσει έως και 36χιλιάδες ευρώ. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα.

Το αρχικό βήμα υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα είναι η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η σχετική πλατφόρμα ενεργοποιείται τις προσεχείς ημέρες. Δεύτερο βήμα είναι η υποβολή τον Σεπτέμβριο της αίτησης χρηματοδότησης. Σε πρώτη φάση αφορά τα κλειστά ακίνητα και ακολούθως για τα ανοικτά.

Μέσω του προγράμματος υπολογίζεται ότι 20.000 – 25.000 σπίτια θα μπορέσουν μετά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση τους να διατεθούν για πέντε χρόνια είτε προς ενοικίαση με σταθερό ενοίκιο τα πρώτα τρία έτη, είτε για ιδιοκατοίκηση.

Το τελικό ποσοστό επιχορήγησης ανάλογα με το εισόδημα κυμαίνεται από 70 έως 80% και προσαυξάνεται κατά 5% για ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές και ειδικές κατηγορίες πολιτών, φθάνοντας έτσι ακόμη και στο 95%.

Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Καλύπτονται επιπλέον έξοδα έως 2.500 ευρώ για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες.

Μέσω ειδικού λογαριασμου, ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται αφού έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του ωφελούμενου. Επιλέξιμες είναι παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά που δεν έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχα προγράμματα.

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και πάντως όχι αργότερα από το τέλος του 2028.