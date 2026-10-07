Νέο 3θέσιο νηπιαγωγείο στην Κάτω Τούμπα – Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το έργο των 2,3 εκατ. ευρώ

της Βαρβάρας Ζούκα

Ένα νέο, σύγχρονο νηπιαγωγείο αποκτά η περιοχή της Κάτω Τούμπας, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης να έχει ήδη θέσει σε τροχιά υλοποίησης το έργο και με τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή του να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το έργο, που θα χρηματοδοτεί από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αφορά την ανέγερση ενός νέου 3θέσιου νηπιαγωγείου, το οποίο θα κατασκευαστεί στην οδό Επιδαύρου 35, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Επιδαύρου, Αμφιπόλεως, Πυλαίας και Ανατολικής Ρωμυλίας.

Το νέο διδακτήριο προορίζεται για τη μετεγκατάσταση του σημερινού 113ου διθέσιου νηπιαγωγείου.

Αυλή ενός στρέμματος

Το νέο σχολικό κτίριο θα ακολουθεί τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενώ η αυλή του θα εκτείνεται σε περίπου ένα στρέμμα και θα είναι διαμορφωμένη με υδατοπερατά υλικά και αρκετό πράσινο με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος στον περιβάλλοντα χώρο.

Ο σχεδιασμός για τη διαμόρφωση της σχολικής αυλής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σκάμμα για παιχνίδι, πράσινο, πεζούλες, νέες διαμορφώσεις δαπέδων και ράμπες, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση και για εμποδιζόμενα και άτομα με αναπηρία.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης Πρόδρομο Νικηφορίδη, πέντε νέα νηπιαγωγεία προστίθενται συνολικά στο κτιριακό δυναμικό του Δήμου Θεσσαλονίκης στον τομέα της σχολικής στέγης. Όπως αναφέρει ο κ. Νικηφορίδης, μέσα στα πρώτα δυόμισι χρόνια της σημερινής διοίκησης ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το νηπιαγωγείο στην οδό Λαχανά, το οποίο είχε παραληφθεί σε ημιτελή κατάσταση, ενώ σε σχολική χρήση ως νηπιαγωγείο αποδόθηκε, πλήρως ανακαινισμένο, και το σχολικό κτίριο στην οδό Αγίου Δημητρίου. Παράλληλα, βρίσκονται υπό κατασκευή ακόμη δύο νηπιαγωγεία, στην Εθνικής Αμύνης και στην Τούμπα, ενώ με το νέο έργο της Επιδαύρου συμπληρώνεται μια πεντάδα νέων υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης.