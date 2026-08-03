Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή μέλος της Χαμάς που συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023

Μέλος της Χαμάς που συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκε την Κυριακή (2/3) σε αεροπορική επιδρομή στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Ο στρατός αναφέρει ότι από το πλήγμα στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ σκοτώθηκε ο Αμπντάλα Αννάν Ταχά Αμπού αλ-Ταΐφ, μέλος της επίλεκτης δύναμης «Νούκμπα» (Nukhba) της Χαμάς, ο οποίος είχε εισβάλει στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Σε ξεχωριστό πλήγμα στον καταυλισμό Σάτι της πόλης της Γάζας σκοτώθηκε ο Τζαλάλ Σομπίχ, τον οποίο οι IDF ταυτοποίησαν ως διοικητή στο τάγμα «Νταράτζ-Τουφάχ» της Χαμάς.

Οι IDF δικαιολογούν τα πλήγματα —που πραγματοποιήθηκαν εν μέσω της εκεχειρίας— δηλώνοντας ότι και τα δύο τρομοκρατικά στελέχη προωθούσαν επιθέσεις κατά στρατευμάτων και Ισραηλινών πολιτών, και ότι «εξουδετερώθηκαν για να απομακρυνθεί η απειλή».