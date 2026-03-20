Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Νεκρός από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είναι ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρωί της Παρασκευής (20/3).

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν τον εκπρόσωπό τους, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί. Ο Ναϊνί «έγινε μάρτυρας στην εγκληματική, δειλή τρομοκρατική επίθεση της αμερικανο-σιωνιστικής πλευράς τα ξημερώματα», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους στον ιστότοπό τους Sepah News.

Τις τελευταίες ώρες οι αμερικανο-ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν Τεχεράνη και Κατζ, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί που βρισκόταν ο Ναϊνί.

Ο Ναΐνί ήταν η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης από τον Ιούλιο του 2024 και σύμφωνα με ΗΠΑ και Ισραήλ, ο «αρχιτέκτονας» της προπαγάνδας.