Νεκρός 79χρονος λουόμενος στην παραλία της Νέας Μηχανιώνας

Την τελευταία του πνοή άφησε 79χρονος λουόμενος στην παραλία της Νέας Μηχανιώνας χθες (12/8) το απόγευμα.

Στον ηλικιωμένο αρχικά παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες και πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης, με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, ο 79χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.