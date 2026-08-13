ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 79χρονος λουόμενος στην παραλία της Νέας Μηχανιώνας

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Την τελευταία του πνοή άφησε 79χρονος λουόμενος στην παραλία της Νέας Μηχανιώνας χθες (12/8) το απόγευμα.

Στον ηλικιωμένο αρχικά παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες και πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης, με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, ο 79χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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