Νεκρός 60χρονος αναρριχητής στην Κάλυμνο-Επιχείρηση διάσωσης από εθελοντές

Νεκρός εντοπίστηκε 60χρονος αναρριχητής από την Τσεχία το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου στην Κάλυμνο, μετά από ατύχημα σε αναρριχητικό πεδίου του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kalymnos News, το περιστατικό σημειώθηκε στο πεδίο Jurassic Park», στην περιοχή Αρμεός, σε ιδιαίτερα δύσβατο και απομακρυσμένο σημείο.

Ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Καλύμνου ενημερώθηκε περίπου στις 15:30 και κινητοποιήθηκε άμεσα, με τη συνδρομή της Kalymnos Rescue Team και ενισχύσεων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω.

Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, ζητήθηκε και η συνδρομή εναέριου μέσου, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δυσχέραναν την προσέγγιση του ελικόπτερου.

Ο 60χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.